Администрация Уфы готовит иски о клевете к двум уфимским СМИ

Ранее журналисты сообщили об обысках в администрации города.

Администрация Уфы собирается подать в суд на интернет издание «Собкор02» и ВГТРК «Россия Башкортостан», сообщает «Эхо Москвы в Уфе». Как сообщил радиостанции начальник управления земельных и имущественных отношений Раиль Еникеев, указанные СМИ разместили материалы, наносящие ущерб репутации, сами статьи Еникеев назвал «огульной клеветой».

Поводом для недовольства чиновников стал материал издания «Собкор02», в котором говорилось о долге перед бюджетом компании «Росевродевелопмент» в 232 млн рублей, который якобы был прощён. Журналист издания пишет, что долг за аренду земли копился несколько лет, а недавно администрация подала заявление в арбитражный суд с требованием взыскать задолженность. По данным издания, изначально в иске была заявлена сумма в 232 млн рублей, однако позднее администрация изменила исковые требования и опустилась до трёх миллионов.

- Они в рамках судебного разбирательства погасили всю имеющуюся задолженность в добровольном порядке. Задолженности там нет, и не было на сегодняшний день. Да, на момент подачи иска были разногласия между арендатором и арендодателем. В рамках судебного разбирательства они были выяснены, долги в полном объеме погашены, - ответил на эти обвинения Раиль Еникеев.

Ирек Ялалов, отвечая на вопрос журналистов, поддержал своего подчинённого, заявив журналистам, что обысков не было.

Главный редактор «Собкор02» Светлана Валиева сообщила «Эху», что «если чиновники почувствовали себя опороченными, то значит так и есть».

— Я думаю, всем чиновникам нужно понять, что информирование населения — это прямая обязанность журналистов. И журналисты обязаны информировать в том числе и о фактах, которые чиновникам могут и не понравятся, к сожалению, это наша работа. А подача иска в суд вероятно это особенность этой работы. Информация достоверная, и она соответствует действительности, а насколько она порочит чиновников это уже им самим решать. Если они почувствовали себя опороченными, то значит так оно и есть, - цитирует Валиеву сайт «Эха».

Юрист «Россия Башкортостан» Артур Кутлугужин рассказал нашему корреспонденту, что компания не получала от администрации никаких претензий, но в случае необходимости готова их рассмотреть.

Также Артур Кутлугужин отметил, что это была не работа журналиста ГТРК, а «практически полное воспроизведение текста, опубликованного в сетевом СМИ».