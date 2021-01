Уфимец предложил властям Башкирии снизить цены на бензин из-за закрытия путепровода

Житель Уфы обратился к министерству транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Его просьба связана с реконструкцией развязки на улице Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева.

У Минтранса мужчина поинтересовался, можно ли уменьшить цены на топливо в связи с пробками и объездами из-за закрытия путепровода. Для этого можно выдать спец карточки по прописке либо заправляться по паспорту, предлагает уфимец. Напомним, ещё в новогодние праздники в Уфе перекрыли часть проспекта Салавата Юлаева. В первый рабочий день года, 11 января, жители и гости города столкнулись с пробкой в девять баллов, что, естественно, вызвало недовольство. Глава Башкирии Радий Хабиров, так простоявший по пути на работу в пробке, поручил разобраться с этой проблемой. На следующий день на развязке побывал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, а позже опубликовал пути объезда.

