Уфимец предложил властям Башкирии снизить цены на бензин из-за закрытия путепровода

Напомним, ещё в новогодние праздники в Уфе перекрыли часть проспекта Салавата Юлаева. В первый рабочий день года, 11 января, жители и гости города столкнулись с пробкой в девять баллов, что, естественно, вызвало недовольство. Глава Башкирии Радий Хабиров, так простоявший по пути на работу в пробке, поручил разобраться с этой проблемой. На следующий день на развязке побывал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, а позже опубликовал пути объезда.