Радий Хабиров попросил украсить Уфу так, "чтобы мэр одного города рыдал"
Вчера, 13:25ГородВиктория КуприяноваФото: Mkset.ru
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Столица Башкирии, по мнению врио главы республики, должна "гореть и сверкать".
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 14 января, во время оперативного совещания в правительстве республики Радий Хабиров дал особое поручение мэру Уфы Ульфату Мустафину по украшению столицы Башкирии к следующему Новому году, традиционно добавив, что "нужно готовиться уже сейчас".
- Уфа должна гореть, сверкать и радовать наших жителей. - отметил Радий Хабиров. - Навевать ощущение праздника.
А украсить город надо так, чтобы "мэр красивого большого соседнего города рыдал", сказал он. Красивых городов, особенно близких нам, в радиусе пятисот километров не так уж и много. Очевидно, что в своей ироничной речи Радий Хабиров имел ввиду Ильсура Метшина, мэра Казани.
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