Радий Хабиров попросил украсить Уфу так, "чтобы мэр одного города рыдал"

Сегодня, 14 января, во время оперативного совещания в правительстве республики Радий Хабиров дал особое поручение мэру Уфы Ульфату Мустафину по украшению столицы Башкирии к следующему Новому году, традиционно добавив, что "нужно готовиться уже сейчас".

А украсить город надо так, чтобы "мэр красивого большого соседнего города рыдал", сказал он. Красивых городов, особенно близких нам, в радиусе пятисот километров не так уж и много. Очевидно, что в своей ироничной речи Радий Хабиров имел ввиду Ильсура Метшина, мэра Казани.