Общественнице из Уфы придется вновь бороться за дом предка-имама

Юрист Эльза Маулимшина долгие месяцы боролась за статус дома своего предка имама Сатаева. В ноябре, казалось бы, ситуация разрешилась благополучно, но юридические тонкости ударили " по тормозам" дела вновь.

- Согласно позиции Верховного суда Республики Башкортостан, постановка Дома имама Сатаева М.Я. на гос. охрану 24 мая 2018 г. и запрет его сноса в силу закона не является основанием для пересмотра по вновь открывшимся основаниям решений судов об изъятии этого памятника истории у прямых потомков имама Сатаева Мухитдина под видом муниципальной нужды с целью передачи и дома и земельного участка под ним застройщику квартала СтроиТЭК, - рассказала Эльза Маулимшина.

Напомним, объектом претензий городских властей является одноэтажный старый дом, в котором сегодня живет семья Эльзы. Он имеет статус объекта культурного наследия, так как включен в историко-архитектурный ансамбль (комплекс) «Третья Соборная мечеть г. Уфа, медресе «Хасания» и дом имама Сатаева М.Я.». Известная историческая личность - имам Третьей Соборной мечети Мухутдин (Маухмуд) Ягфарсадыкович Сатаев, живший в начале ХХ века, сам построил этот дом и жил в нем со своей семьей.

Эльза Маулимшина и ее близкие планировали переехать из данного здания в пригород (они сейчас занимаются строительством дома), а само здание оставить для создания музея, но никак не для сноса.