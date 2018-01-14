В Уфе гуманисты утеплили уличные скульптуры шапками и шарфами
Сегодня, 13:30ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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Таким способом общественники решили призвать горожан проявить больше чуткости друг к другу.
На территории Советского района Уфы, где расположено большое число уличных арт-объектов, в канун нынешних морозных выходных состоялась забавная акция, вызвавшая отклики у многих горожан.
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Фото: ufacity.info
Уличные скульптуры, изображающие людей и расположенные в парках и на улицах, оказались одеты в шерстяные шапки, шарфики и даже манишки. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, теплой одеждой с арт-объектами поделились молодые активисты.
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Фото: ufacity.info
- Эта добрая акция призывает быть неравнодушными друг к другу. Кроме того, украшенное уличное пространство стало идеальной декорацией для зимней фотосессии, – считают представители администрации Советского района столицы.
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