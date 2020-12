На следующей неделе в Уфе будут отключать воду в домах в разных концах города.

Плановые ремонтные работы стали причиной отключения холодной воды в трех районах города. Точный график опубликовал «Уфаводоканал». Отключение коснется около трех десятков домов в Кировском, Советском и Орджоникидзевском районах столицы Башкирии. Отключение начнется уже с завтрашнего дня, с 14 декабря. Подробный список домов, которым предстоити остаться без холодной воды, опубликован здесь.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter