Мэрия Уфы обещала выяснить, кто продает детсад на сайте Авито

Объявление о продаже детского сада в Уфе через сайт Авито вызвало широкий резонанс.

Накануне, 12 декабря, стало известно, что администрация Уфы взялась провести проверку факта продажи детского сада вместе с земельным участком через сайт Авито. Напомним, информацию о таком странном объявлении на своей странице в соцсетях опубликовал член Совета по правам человека при главе Башкирии Виль Тухватуллин. Судя по тексту объявления, за детский сад и прилагающуюся к нему землю покупатель хотел бы выручить 132,5 млн рублей. Примечательно, что в комментариях автору поста прислали дополнительную информацию о заброшенных детских садах.

