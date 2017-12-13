Ирек Ялалов попросил депутатов Уфы оплатить новогодний фейерверк
Сегодня, 12:04ГородНаталья КузнецоваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Глава администрации пояснил это тем, что у города нет денег.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня после заседания горсовета обратился к депутатам с просьбой оплатить новогодний фейерверк на площади имени Ленина. Он пояснил это тем, что из бюджета республики деньги на эти цели не выделены.
На 10-15-минутный фейерверк понадобится около 600 тысяч рублей.
- Бюджетные деньги тратить на салюты, сами понимаете, не то сейчас время, - отметил Ирек Ялалов, обращаясь к депутатам.
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