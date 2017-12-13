Ирек Ялалов попросил депутатов Уфы оплатить новогодний фейерверк

Глава администрации пояснил это тем, что у города нет денег.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня после заседания горсовета обратился к депутатам с просьбой оплатить новогодний фейерверк на площади имени Ленина. Он пояснил это тем, что из бюджета республики деньги на эти цели не выделены.

На 10-15-минутный фейерверк понадобится около 600 тысяч рублей.