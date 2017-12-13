Депутат горсовета Уфы Артур Хазигалеев отказался поддержать бюджет города

По мнению депутата городская среда не должна зависеть от внешних вливаний.

Депутат горсовета Уфы Артур Хазигалеев сообщил, что проголосовал против принятия бюджета города из-за отсутствия статьи об инвестициях.

- Решение глубоко проанализированное: внимательно выслушал доклад финансового управления, лично пообщался с главой управления Гульнарой Галимзяновной, изучил все документы, - сообщил Артур Хазигалеев на странице в социальной сети. - Проголосовал против, потому что план финансового управления не предполагает никакой инвестиционной деятельности до 2021 года.

По словам депутата, бюджет предполагает участие города в республиканских и федеральных программах, за счёт которых будут строится, в том числе и социальные объекты.

- Как депутат я не могу согласиться, что развитие городской среды будет полностью зависеть от внешних вливаний, которые нельзя до конца прогнозировать, - пишет Хазигалеев, - вдруг Уфа не подойдет по каким-то критериям или программу свернут? Мы все равно три года не будем думать о дорогах?