«Лебеди улетели». Спасатели не обнаружили на озере замерзающую парочку

Сегодня, 13 ноября, спасатели выехали на озере в микрорайоне Шакша в Уфе, где, как сообщали местные жители, замерзают два лебедя.

Mkset рассказали в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы, что сегодня спасатели выезжали на озеро, однако лебедей не обнаружили. Женщина, проживающая рядом с водоёмом сообщила, что птицы улетели. Напомним, ещё с начала лета на озере обитали два лебедя, которые позже родили потомство. С наступлением холодов все птицы улетели, в водоёме осталась только одна парочка. Как рассказывал местный житель, у одного лебедя повреждено крыло. На днях была организована проверка. По данным МЧС, на водоёме достаточно открытых участков для птиц, а нормальным периодом для перелёта считается декабрь.

