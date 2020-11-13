«Лебеди улетели». Спасатели не обнаружили на озере замерзающую парочку

Напомним, ещё с начала лета на озере обитали два лебедя, которые позже родили потомство. С наступлением холодов все птицы улетели, в водоёме осталась только одна парочка. Как рассказывал местный житель, у одного лебедя повреждено крыло. На днях была организована проверка. По данным МЧС, на водоёме достаточно открытых участков для птиц, а нормальным периодом для перелёта считается декабрь.