Администрация Уфы отозвала разрешение на вырубку деревьев в парке Гафури

Администрация Уфы отозвала разрешение на вырубку деревьев в парке Гафури

Вчера, 13:10ГородАнна Кононова
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы отозвало порубочный билет у застройщика на вырубку деревьев по улице Рихарде Зорге.

Дальнейшие действия по этому объекту рассмотрят на первом заседании градостроительного совета, который пройдет на следующей неделе под председательством главы Башкортостана Радия Хабирова, рассказали Mkset в администрации города.

Напомним, ГК «ЖилСтройИнвест» планирует построить на участке около парка Гафури в районе улицы Зорге школу на 500 мест и детский сад. Жители Уфы высказали недовольство вырубкой деревьев, создали петицию, требуя остановить проект. Кроме того, они пытались привлечь внимание властей различными общественными акциями. В минувшую среду стало известно о начале вырубки деревьев на территории будущей стройки. 11 ноября Радий Хабиров потребовал остановить вырубку деревьев. На следующий день заместитель генерального директора ГК «ЖилСтройИнвест» Иван Заорин опроверг приостановку работ. Также он добавил, что данный участок приобретен на законных основаниях, а проект школы внесён в генеральный план города. По его словам вырубка деревьев проводилась в течение недели и в настоящий момент работы завершены.

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