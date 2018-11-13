Ульфат Мустафин: Мы приняли решение изменить график ночного освещения
Сегодня, 08:56ГородВиктория КуприяноваФото: Сайт ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
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Ночное освещение будут отключать только с 1.00 ночи до 5.00 утра.
После совещания в правительстве, на котором была поднята тема недостаточной освещенности города, городская администрация решила изменить график ночного освещения. Новый мэр Ульфат Мустафин на утренней оперативке в мэрии 13 ноября сообщил, что часть мер по освещению Уфы в темное время суток уже предпринята, а другая - должна быть реализована в ближайшее время.
-Теперь ночное освещение будут отключать только с 1.00 ночи до 5.00 утра, - отметил сити-менеджер.
Напомним, днем ранее министр ЖКХ Михаил Киреев доложил, что в Уфе с 23.30 до 6.00 отключают 65% светоточек, это экономит бюджету города 9 млн руб в месяц.
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