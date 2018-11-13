Ульфат Мустафин: Мы приняли решение изменить график ночного освещения

После совещания в правительстве, на котором была поднята тема недостаточной освещенности города, городская администрация решила изменить график ночного освещения. Новый мэр Ульфат Мустафин на утренней оперативке в мэрии 13 ноября сообщил, что часть мер по освещению Уфы в темное время суток уже предпринята, а другая - должна быть реализована в ближайшее время.