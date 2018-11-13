Нового мэра Уфы возмутил вагончик с шаурмой

Сегодня утром, 13 ноября, на оперативном совещании в городской администрации Ульфат Мустафин возмутился внешним видом некоторых улиц. Новому сити-менеджеру не понравился профнастил на входных группах магазинов «Магнит» и «Красное и Белое», а также яркий вагончик с шаурмой на проспекте Октября.

- Прямо напротив Горсовета, у нас никто на такие вещи не смотрит что ли, - удивленно спросил у присутствующих Ульфат Мустафин.

- Вообще очень похоже на правду. Никто, кроме мэра, не думает про «вкусные трамвайчики» с шаурмой, так как 48% города и прилегающих к нему территорий не освещаются по ночам, дороги – яма на яме, а отсутствие 226 маршрута больно бьет по кошельку уфимцев поездками с пересадками и дополнительными затратами на такси. Аварийные дома стоят на своих местах, пока сити-менеджер поручает срочно разобраться с проблемой городской инфраструктуры номер один – вагончиком с шавермой, - пишут пользователи.