В Уфе в Нагаево открылась новая школа

Школа включает три блока: два учебных и один спортивный.

Сегодня, 13 ноября, в селе Нагаево Октябрьского района Уфы открылась новое здание школы № 147, следует из сообщения администрации города.

Новая школа включает три блока: два учебных и один спортивный. В новой школе есть кабинеты информатики, робототехники, оборудованные по последнему слову техники, интерактивный комплекс, актовый зал на 504 места, медицинский блок с процедурным, прививочным и стоматологическим кабинетами, столовая на 402 места, зал ритмики, библиотека, музей. Во всех классах установлены интерактивные доски.