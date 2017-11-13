В Уфе в Черниковке замерзают сотни людей

Материал о проблемном доме вышел на сайте "Общественной электронной газеты". Журналист издания со ссылкой на жителей дома пишет, что отопление здесь было всего лишь три дня. Потом тепло пропало, и вот уже полтора месяца людям приходится пользоваться обогревателями. Батареи чуть теплые. Помимо этого с перебоями идет горячая вода и постоянно происходят перебои с электроснабжением. Квитанции об оплате услуг при этом приходят регулярно.
Дом на ул. Богдана Хмельницкого 88/1 обслуживается ЖЭУ № 37. Однако там журналисту не смогли объяснить причины непрекращающихся проблем.
— Да, нам известно о проблемах с отоплением и горячей водой в доме по ул. Богдана Хмельницкого, 88/1, — сообщили в ЖЭУ. — Но отопление в доме есть. Просто слабое, БашРТС тепло в полную силу не дает еще. Мы уже боремся с этой проблемой несколько дней. Слабое отопление во всем квартале. Причину мы выясняем.