В Уфе в Черниковке замерзают сотни людей

В девятиэтажном доме на ул. Богдана Хмельницкого 88/1 нет ни тепла, ни горячей воды. Коммунальщики не могут выяснить причину возникновения проблемы.

Материал о проблемном доме вышел на сайте "Общественной электронной газеты". Журналист издания со ссылкой на жителей дома пишет, что отопление здесь было всего лишь три дня. Потом тепло пропало, и вот уже полтора месяца людям приходится пользоваться обогревателями. Батареи чуть теплые. Помимо этого с перебоями идет горячая вода и постоянно происходят перебои с электроснабжением. Квитанции об оплате услуг при этом приходят регулярно.

Дом на ул. Богдана Хмельницкого 88/1 обслуживается ЖЭУ № 37. Однако там журналисту не смогли объяснить причины непрекращающихся проблем.