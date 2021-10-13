В Уфе Следком занялся проверкой обращения о незаконной застройке лесной зоны

6 октября в Интернете появилось видео от уфимских активистов движения «Дворы наши», в котором они обращались непосредственно к руководителю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Жители выражали недовольство отсутствием публичных слушаний по вопросу застройки определенных зон города, которые по большей части являются «зелеными» и относятся к рекреационным зонам.