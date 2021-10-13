В Уфе Следком занялся проверкой обращения о незаконной застройке лесной зоны

В Уфе Следком занялся проверкой обращения о незаконной застройке лесной зоны
В Уфе Следком занялся проверкой обращения о незаконной застройке лесной зоны
Вчера, 16:23ГородИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
Видеообращение Александру Бастрыкину жители Уфы записали в начале октября и их вопрос попал в поле зрения компетентных служб.

6 октября в Интернете появилось видео от уфимских активистов движения «Дворы наши», в котором они обращались непосредственно к руководителю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Жители выражали недовольство отсутствием публичных слушаний по вопросу застройки определенных зон города, которые по большей части являются «зелеными» и относятся к рекреационным зонам.

Председатель федерального следкома Александр Бастрыкин уже 8 октября отреагировал на обращение граждан и тут же поручил региональному главе СК Денису Чернятьеву тщательно изучить все доводы граждан и доложить о проведенных проверочных мероприятиях.

Сегодня, 13 октября, пресс-служба Следкома по Башкирии сообщила о том, что следственный отдел по Октябрьскому району Уфы начал доследственную проверку по вышеуказанным фактам, изложенным в обращении инициативной группы жителей.

Известно, что следователи уже организовали комплекс мероприятий, направленных на проверку законности процедуры принятия указанных решений. И заявители, и работники администрации опрашиваются следствием. Соответствующее процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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