В Уфе Следком занялся проверкой обращения о незаконной застройке лесной зоны

6 октября в Интернете появилось видео от уфимских активистов движения «Дворы наши», в котором они обращались непосредственно к руководителю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Жители выражали недовольство отсутствием публичных слушаний по вопросу застройки определенных зон города, которые по большей части являются «зелеными» и относятся к рекреационным зонам.
Председатель федерального следкома Александр Бастрыкин уже 8 октября отреагировал на обращение граждан и тут же поручил региональному главе СК Денису Чернятьеву тщательно изучить все доводы граждан и доложить о проведенных проверочных мероприятиях.
Сегодня, 13 октября, пресс-служба Следкома по Башкирии сообщила о том, что следственный отдел по Октябрьскому району Уфы начал доследственную проверку по вышеуказанным фактам, изложенным в обращении инициативной группы жителей.
Известно, что следователи уже организовали комплекс мероприятий, направленных на проверку законности процедуры принятия указанных решений. И заявители, и работники администрации опрашиваются следствием. Соответствующее процессуальное решение будет принято по результатам проверки.