Глава Башкирии показал мост-вставку через реку Белую с высоты птичьего полета

А мы в свою очередь напомним, что в одном из предыдущих постов Радия Хабирова о Бельском мосте он также анонсировал реконструкцию старого моста, который построили еще в 1956 году. Тогда же он сообщил, что реконструкция моста начнется уже после того, как будет сдан мост.