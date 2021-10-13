Глава Башкирии показал мост-вставку через реку Белую с высоты птичьего полета

Глава Башкирии показал мост-вставку через реку Белую с высоты птичьего полета
Глава Башкирии показал мост-вставку через реку Белую с высоты птичьего полета
Вчера, 18:54ГородИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Помимо этого он рассказал о строительстве других мостов в Уфе, городе окруженном тремя реками.

В соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова появился пост, который красочно демонстрирует на каком этапе находятся работы на мосту-вставке, через реку Белую, который обещали открыть для автомобильного движения уже в конце октября. Заметим, что сегодня стало известно, что мост-вставка через реку Белую в створе улицы Воровского будет открыт в ноябре. Об этом на оперативном совещании в администрации города сообщил мэр города Сергей Греков.

Но вернемся к посту Радия Хабирова о мостах. Руководитель региона не только рассказал о проделанной работе на Бельском мосту, но и напомнил, что в городе также активно идут работы по строительству Восточного въезда, одного из крупнейших проектов на сегодняшний день.

Также глава Башкирии обмолвился и о ближайших планах, в которые входит строительство еще трех мостов на территории Уфы. А именно в Кузнецовском затоне, в направлении Демы и в створе улицы Интернациональной. Подытожил глава Башкирии разговор о мостах словами о том, что “есть чем заниматься”.

А мы в свою очередь напомним, что в одном из предыдущих постов Радия Хабирова о Бельском мосте он также анонсировал реконструкцию старого моста, который построили еще в 1956 году. Тогда же он сообщил, что реконструкция моста начнется уже после того, как будет сдан мост.

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