Магниты и поиск национальной кухни: проверяем, как в Уфе работают туристские центры

Магниты и поиск национальной кухни: проверяем, как в Уфе работают туристские центры
Магниты и поиск национальной кухни: проверяем, как в Уфе работают туристские центры
Сегодня, 14:12ГородАзамат НуховФото: Mkset.ru
В Уфе расположены пять туристско-информационных центров, которые должны улучшать условия туристического отдыха в регионе. Mkset побывал во всех филиалах, чтобы узнать, какие услуги могут там получить посетители Башкирской столицы

12 сентября в ходе еженедельной оперативки глава Башкирии Радий Хабиров заявил о своем желании проверить работу появившихся недавно в Уфе туристско-информационных центров (ТИЦ).

Mkset решил не откладывать поездку в долгий ящик и проверить работу туристских центров — ведь еще недавно журналист издания заметил, что в самом центре Уфы один из них оказался закрыт.

Отметим, что всего в Уфе пять ТИЦ. Так, первым по пути оказался туристско-информационный центр на набережной в микрорайоне Сипайлово. Стоит отметить, что подобные центры выглядят примерно одинаково — небольшое одноэтажное здание с панорамными окнами. Однако филиал в Сипайлово все же несколько отличается от других — в настоящий момент он не работает.

Набережная в Сипайлово не лишена определённого шарма, но назвать её туристически-привлекательной можно с трудом
Фото: Mkset.ru

По словам сотрудников кафе «Берег», ТИЦ арендует это помещение у кафе и работает только летом и зимой. С их же слов, на базе туристско-информационного центра проводятся мероприятия для детей.

Нельзя также не отметить странность месторасположения центра. Если другие филиалы так или иначе расположены в точках притяжения туристов, то этот выглядит чуть ли не инородно на фоне практически не тронутой цивилизации Сипайловской набережной. Саму же набережную в Сипайлово едва ли можно назвать привлекательной для туристов. Построенная более десяти лет назад, сейчас она постепенно разрушается, покрываясь граффити и мусорными кучами.

Ещё один такой центр расположен прямо в здании Горсовета и представляет из себя нечто вроде киоска с сувенирами. Так, по словам сотрудника ТИЦ, за день у них бывает в среднем 15 посетителей, в основном туристы скупают сувениры и открытки и просят сориентировать по городу. Примечательно, что ранее главный федеральный инспектор Башкирии Алексей Касьянов в ходе оперативного совещания в ЦУРе заметил, что в республике туристам может быть проблематично найти сувенирную продукцию, которая напоминала бы о поездке. По словам Касьянова, в Башкирии крайне мало торговых объектов, где можно приобрести чисто башкирские сувениры.

По словам сотрудников, филиал в здании Горсовета открылся совсем недавно

Самым большим по площади среди туристско-информационных центров оказался филиал на набережной близ Монумента дружбы. Здесь также предусмотрен пандус для въезда маломобильных граждан. Перед стойкой информации в ряд выстроены несколько столиков для посетителей, по левую руку — диваны, а по правую — витрина с сувенирами.

По словам сотрудницы этого центра, большой поток посетителей здесь был в летний период — экскурсионные группы могли насчитывать до 30 человек. Девушка также отметила, что этот филиал активно сотрудничает с организацией, занимающейся турами на теплоходах, чем отчасти объясняется туристическая востребованность центра.

Посетителями филиала, со слов сотрудников, выступают как туристы, так и сами жители города. В числе популярных вопросов — куда можно сходить в Уфе и где можно поесть национальные блюда. Внимание туристов здесь также привлекает и стенд с сувенирами. На стеклянных витринах наряду с магнитами и открытками можно заметить украшения в этническом стиле и национальные головные уборы. Бестселлером, однако, по словам сотрудников, все же неизменно остаются магниты.

По словам сотрудников, филиал в здании Горсовета открылся совсем недавно
Фото: Mkset.ru

Примечательно, что один из туристско-информационных центров удалось обнаружить не сразу. Так, по информации на сайте Terra Bashkiria, данный филиал расположен по адресу Аульная ½. Однако, по информации сервиса 2ГИС, филиал должен находиться по адресу Комсомольская, 50, где, по данным со снимком Google.Maps, в настоящий момент расположен жилой одноэтажный дом, мало напоминающий своим внешним видом стандартный ТИЦ.

Mkset обратился в Terra Bashkiria с просьбой прояснить ситуацию. Как сообщили сотрудники компании, ТИЦ все же расположен на улице Аульной. По словам сотрудников, в настоящий момент филиал не работает. Объясняется это тем, что его работа была тесно сопряжена с теплоходными турами, которые прекратились с завершением сезона.

Филиал на гостином дворе мало чем отличается от остальных
Фото: Mkset.ru

Туристско-информационный центр также находится возле одного из корпусов УГАТУ, расположенного на Гостином дворе. Здание мало отличается от прочих центров — все те же стеклянные панели панорамных окон и светлая древесина в интерьере. Отмечается, что прерогативой этого центра на фоне остальных является проведение экскурсий на двухэтажном автобусе.

Таким образом, в настоящий момент на территории Уфы функционирует три из пяти туристско-информационных центров. При этом филиал на Монументе Дружбы в скором времени может быть закрыт. Как объяснили в центре, с наступлением осени изменился график работы, а в зимнее время филиал, вероятно, не будет работать ввиду того, что помещение не отапливается.

Отметим, что в ходе оперативного совещания Радий Хабиров сообщил, что намерен самостоятельно посетить расположенные в Уфе туристско-информационные центры. Возможно, к приезду Хабирова все туристские центры окажутся работающими.

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