Магниты и поиск национальной кухни: проверяем, как в Уфе работают туристские центры

12 сентября в ходе еженедельной оперативки глава Башкирии Радий Хабиров заявил о своем желании проверить работу появившихся недавно в Уфе туристско-информационных центров (ТИЦ).
Mkset решил не откладывать поездку в долгий ящик и проверить работу туристских центров — ведь еще недавно журналист издания заметил, что в самом центре Уфы один из них оказался закрыт.
Отметим, что всего в Уфе пять ТИЦ. Так, первым по пути оказался туристско-информационный центр на набережной в микрорайоне Сипайлово. Стоит отметить, что подобные центры выглядят примерно одинаково — небольшое одноэтажное здание с панорамными окнами. Однако филиал в Сипайлово все же несколько отличается от других — в настоящий момент он не работает.
По словам сотрудников кафе «Берег», ТИЦ арендует это помещение у кафе и работает только летом и зимой. С их же слов, на базе туристско-информационного центра проводятся мероприятия для детей.
Нельзя также не отметить странность месторасположения центра. Если другие филиалы так или иначе расположены в точках притяжения туристов, то этот выглядит чуть ли не инородно на фоне практически не тронутой цивилизации Сипайловской набережной. Саму же набережную в Сипайлово едва ли можно назвать привлекательной для туристов. Построенная более десяти лет назад, сейчас она постепенно разрушается, покрываясь граффити и мусорными кучами.
Ещё один такой центр расположен прямо в здании Горсовета и представляет из себя нечто вроде киоска с сувенирами. Так, по словам сотрудника ТИЦ, за день у них бывает в среднем 15 посетителей, в основном туристы скупают сувениры и открытки и просят сориентировать по городу. Примечательно, что ранее главный федеральный инспектор Башкирии Алексей Касьянов в ходе оперативного совещания в ЦУРе заметил, что в республике туристам может быть проблематично найти сувенирную продукцию, которая напоминала бы о поездке. По словам Касьянова, в Башкирии крайне мало торговых объектов, где можно приобрести чисто башкирские сувениры.
Самым большим по площади среди туристско-информационных центров оказался филиал на набережной близ Монумента дружбы. Здесь также предусмотрен пандус для въезда маломобильных граждан. Перед стойкой информации в ряд выстроены несколько столиков для посетителей, по левую руку — диваны, а по правую — витрина с сувенирами.
По словам сотрудницы этого центра, большой поток посетителей здесь был в летний период — экскурсионные группы могли насчитывать до 30 человек. Девушка также отметила, что этот филиал активно сотрудничает с организацией, занимающейся турами на теплоходах, чем отчасти объясняется туристическая востребованность центра.
Посетителями филиала, со слов сотрудников, выступают как туристы, так и сами жители города. В числе популярных вопросов — куда можно сходить в Уфе и где можно поесть национальные блюда. Внимание туристов здесь также привлекает и стенд с сувенирами. На стеклянных витринах наряду с магнитами и открытками можно заметить украшения в этническом стиле и национальные головные уборы. Бестселлером, однако, по словам сотрудников, все же неизменно остаются магниты.
Примечательно, что один из туристско-информационных центров удалось обнаружить не сразу. Так, по информации на сайте Terra Bashkiria, данный филиал расположен по адресу Аульная ½. Однако, по информации сервиса 2ГИС, филиал должен находиться по адресу Комсомольская, 50, где, по данным со снимком Google.Maps, в настоящий момент расположен жилой одноэтажный дом, мало напоминающий своим внешним видом стандартный ТИЦ.
Mkset обратился в Terra Bashkiria с просьбой прояснить ситуацию. Как сообщили сотрудники компании, ТИЦ все же расположен на улице Аульной. По словам сотрудников, в настоящий момент филиал не работает. Объясняется это тем, что его работа была тесно сопряжена с теплоходными турами, которые прекратились с завершением сезона.
Туристско-информационный центр также находится возле одного из корпусов УГАТУ, расположенного на Гостином дворе. Здание мало отличается от прочих центров — все те же стеклянные панели панорамных окон и светлая древесина в интерьере. Отмечается, что прерогативой этого центра на фоне остальных является проведение экскурсий на двухэтажном автобусе.
Таким образом, в настоящий момент на территории Уфы функционирует три из пяти туристско-информационных центров. При этом филиал на Монументе Дружбы в скором времени может быть закрыт. Как объяснили в центре, с наступлением осени изменился график работы, а в зимнее время филиал, вероятно, не будет работать ввиду того, что помещение не отапливается.
Отметим, что в ходе оперативного совещания Радий Хабиров сообщил, что намерен самостоятельно посетить расположенные в Уфе туристско-информационные центры. Возможно, к приезду Хабирова все туристские центры окажутся работающими.