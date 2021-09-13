В Уфе в полном объеме завершили монтаж пролетного строения на новом Бельском мосту

В Уфе в полном объеме завершили монтаж пролетного строения на новом Бельском мосту
В Уфе в полном объеме завершили монтаж пролетного строения на новом Бельском мосту
Вчера, 11:09ГородИрина ДеревянчукФото: соцсети
Новый мост, который соединил два берега Белой, на своей странице в социальных сетях показал Радий Хабиров.

Радий Хабиров на своей странице в социальной сети отчитался о ходе строительства Бельского моста и сообщил о завершении монтажа пролетного строения.

И теперь уже можно смело говорить, что работы по строительству моста-вставки вышли на финишную прямую. Его общая длина - 688 метров, будет три полосы движения.Радий Хабиров

Напомним, мэрия Уфы уже сообщала точные сроки окончания работ, новый мост должен быть открыт к 20 октября 2021 года. Мост станет одним из подарков жителям ко Дню республики.

также Хабиров рассказал и о ближайших планах работ на мосту. Так а следующей неделе должна быть закончена автоматическая сварка и объединены узлы конструкции. Нынешние работы глава Башкирии назвал сложным и ответственным техническим процессом. Чиновники сообщали, что ближайшая перспектива работ на мосту – работы по устройству асфальтобетонного покрытия, устройству подходов к мостовому переходу, монтажу наружного освещения и видеонаблюдения.

Радий Хабиров в своем посте анонсировал реконструкцию старого моста, который построили еще в 1956 году. Начнется она после того, как будет сдан мост.

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