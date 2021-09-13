В Уфе специалисты Росприроднадзора начали обследовать промплощадку «Уфахимпром»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что специалисты ведомства начали обследовать промплощадку «Уфахимпорм». Так, было отмечено, что для разработки проекта по ликвидации последствий работы предприятия необходимо тщательное изучение территории, после чего Правительство России будет принимать решения о ее рекультивации.
Известно, что на данный момент территория бывшего предприятия представляет собой площадь отравленных водоемов, почвы и отходов. Отмечено, что земля на общей площади 142,9 га оказалась загрязнена, а общий объем шлама и ила составляет 412,14 тысяч кубометров.
Напомним, что по вине "Уфахимпрома" в 1990 году в Уфе произошла «фенольная катастрофа». Зимой фенол попал сначала на предприятие, позже вместе с грунтовыми водами в реку Шугуровка, далее в реку Уфимка, а завершил свое «путешествие» уже в квартирах уфимцев.
Отметим, что ранее мы писали о массовой гибели рыбы в реке Шугуровка, после инцидента Минэкологии провело анализ воды и обнаружило превышение сульфатов и хлоридов в 4 и 3 раза соответственно, а также отсутствие кислорода. Уже после анализ провел «Уфаводоканал» и сообщил, что в воде фенол, нефтепродукты и другие вредные вещества обнаружены не были. Так, предприятие заявило о безопасности питьевой воды в городе. Между тем в сети распространялось фейковое сообщение о загрязнении питьевой воды в Уфе вредными веществами, поэтому горожан ждёт новая техногенная катастрофа. Власти города официально опровергли эту информацию, назвав их «массированной атакой».