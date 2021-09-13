Стало известно, как будет работать штаб по вопросам отопления и уборки снега в Уфе

Стало известно, как будет работать штаб по вопросам отопления и уборки снега в Уфе
Стало известно, как будет работать штаб по вопросам отопления и уборки снега в Уфе
Вчера, 13:23ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Уфимцы могут сообщить о проблеме по 4 каналам связи.

Исполняющий обязанности мэра города Уфа отчитался о создании оперативных штабов по отоплению и уборке снега. Так, жители столицы смогут сообщить о проблеме по 4 каналам связи: сайт администрации города, по номеру (347)277-09-11, а также офисы ЕРКЦ и телеграм-бот.

Фото:Скриншот трансляции

Сообщается, что в первое время колл-центр будет работать круглосуточно, а уже дальше в зависимости от частоты обращений будет решаться вопрос о сохранении или изменении графика работы. На начальном этапе будет работать 12 операторов.

Известны также и сроки устранения проблем. Так, проблемы по теплоснабжению будут устраняться от 4 до 24 часов, разъяснения по начислениям в течение 3-х дней, а уборка снега – от 1 до 3 дней.

Глава Башкирии также отметил, что офисы ЕРКЦ прошлой зимой не выполнили задачу, поэтому необходимо создать место, куда жители могут прийти лично и рассказать о проблеме.

- Когда я будут видеть, что жалобы потоком поступают в мою администрацию или в правительство, я точно будут понимать, что ваш штаб не работает. Это муниципальная работа, занимаетесь ею сами, - высказался Радий Хабиров.

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