«Нет приема»: уфимцы массово пожаловались на работу педиатров в поликлинике

В социальных сетях распространяется информация о том, что поликлиника № 47 Демского района будет работать по некой новой системе.

Родители, дети которых прикреплены к детской поликлинике № 47 Демского района города Уфы не на шутку взволнованы возможными изменениями в работе единственной поликлиники. Так в приложении «К врачу» при попытке записаться появляется плашка, на которой сказано «Прием с 13.09.2021 до 17.09.2021 будет с 14:00 до 20:00», по словам родителей появляется данна плашка у большинства врачей. Больше всего в этой ситуации родителей интересует, будет ли осуществляться прием маленьких пациентов в первой половине дня, ведь запись к специалисту не поменяла своего времени, в отличии от самого графика работы доктора. В социальных сетях родители спрашивают друг у друга в чем причина внезапного изменения графика работы врачей и опасаются, что это связано с объединением поликлиник нескольких районов в одну. Как мне объяснили в нашей поликлинике, объединяются поликлиники и врачей меняют.предполагает пользовательница Ирина С. Другая пользовательница Татьяна пишет о том, что на информационной стойке в поликлинике ей подтвердили, что село Жуково, а также Авдон и Юматово теперь относятся к Демской поликлинике, но пока нет номеров участков и участковых педиатров. Остальная масса комментаторов негодует и вспоминает о том, что в Демской поликлинике и так хватает проблем, но не хватает специалистов и опасаются чем могут обернуться возможные изменения в работе единственной поликлиники на большой, активно застраивающийся район города. Mkset обратился в Минздрав Башкирии за комментариями. Однако получить в ведомстве оперативный комментарий по данному вопросу не удалось.

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