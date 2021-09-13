Глава Башкирии завершил опрос о благоустройстве парков в Уфе

Ровно 2 недели назад глава Башкирии решил провести опрос среди уфимцев какой парк следует благоустроить в первую очередь. Так, в перечне значились: Парк им. Ленина, Парк Лесоводов, Сад культуры и отдыха им. Аксакова, Парковая зона около озера Теплое, Центральный парк Демы, Парк им. Якутова, Парк Нефтехимиков и Парк им. Мажита Гафури. Как отметил Радий Хабиров, это его личный план реконструкции парков до 2024 года.
По итогам голосования лидирующее место занял парк Нефтехимиков за него проголосовали более 10 тысяч пользователей, второе и третье место заняли парковая зона около озера Теплое и Центральный парк Демы, за которые проголосовали 5 539 и 5 316 пользователей. Теперь, как было отмечено в публикации Радия Хабирова, будет представлено поэтапное развитие парковых зон в Уфе.
Напомним, что в текущем году работы по благоустройству завершится в парках «Южный», «Волна» и в сквере «Птицы», также в парке «Кашкадан» первый этап благоустройства завершится 11 октября.