Толерантность в городском формате: в Уфе художники нарисовали неожиданные сюжеты

Сегодня, 13 сентября, на площади перед Гостиным двором в Уфе прошла творческая акция с участием молодых художников.

Творческие ребята собрались, чтобы расписать огромные кубы.

Акция собрала не только художников, но и множество «болельщиков», которые с удовольствием наблюдали за происходящим.

Первоначально многие прохожие подумали, что акция касается «Арт-Квадрата», но потом оказалось, что в Уфе начался международный фестиваль Стрит и Кросс-Арта «Union of Free Art», собравший стрит -арт художников со всей России.