Толерантность в городском формате: в Уфе художники нарисовали неожиданные сюжеты
Стрит-арт художники со всей России будут творить на благо города.
Сегодня, 13 сентября, на площади перед Гостиным двором в Уфе прошла творческая акция с участием молодых художников.
Творческие ребята собрались, чтобы расписать огромные кубы.
Акция собрала не только художников, но и множество «болельщиков», которые с удовольствием наблюдали за происходящим.
Первоначально многие прохожие подумали, что акция касается «Арт-Квадрата», но потом оказалось, что в Уфе начался международный фестиваль Стрит и Кросс-Арта «Union of Free Art», собравший стрит -арт художников со всей России.
Стоит отметить, что художники предлагают уфимцам довольно неожиданные сюжеты. Так, на одном из кубов сегодня появилась пара девушек, сидящих в обнимку и явно не скрывающих нежных чувств друг к другу. Не исключено, что в следующие два дня состязаний их участники еще не раз удивят зрителей.