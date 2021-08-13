Радий Хабиров посетил клубный дом «Соты»

Клубный дом «Соты» можно назвать одним из примеров комфортной городской среды. На сегодняшний день дом введён в эксплуатацию, а благоустройство территории находится на финальном этапе. Инфраструктура комплекса включает в себя детскую и футбольную площадки, игровую зону. На его территории есть зоны для отдыха и прогулок. Также в планах – сделать аллею современных скульптур, которая станет новым местом притяжения для жителей нашего города.