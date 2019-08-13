«Запахи не совсем хорошие»: мэр Уфы возмутился ароматом канализации в городе

Сегодня, 13 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин после доклада и.о. генерального директора МУП «Уфаводоканал» Андрея Никитина о подготовке к зиме задал весьма злободневный вопрос, беспокоящий многих горожан. Мэра Уфы интересовало, долго ли по проспекту Салавата Юлаева будет разноситься стойкий запах канализации. Ответ чиновника не порадовал.

Андрей Никитин с виноватым видом сообщил, что устранить неприятные ароматы его предприятие сможет не раньше следующего года, когда в рамках реконструкции будет установлена система удаления запаха.