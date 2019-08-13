В историческом центре Уфы изъяты для нужд мэрии 17 старинных домов

Накануне, 12 августа, стало известно, что администрация Уфы приняла решение об изъятии для муниципальных нужд сразу 17 домов, расположенных в основном на улице Октябрьской революции по направлению движения к Монументу Дружбы.

Уфимцы хорошо знают эту территорию, как микрорайон, застроенный одноэтажными и двухэтажными домами, датируемыми концом XIX и началом XX века. Если снаружи они выглядят более-менее презентабельно, то, по словам жильцов, внутри дома пребывают в крайне ветхом состоянии. При этом часть строений имеют статус выявленных объектов культурного наследия, а также памятников истории и архитектуры.

Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», изъятие происходит поэтапно. Так, в начале июля у собственников уже изъяли 14 домов, в том числе особняк Аверьяновых, дом-притчу Спасской церкви, дом Иванова с кирпичными воротами и другие строения.

На очереди – изъятие домов, в другой конце исторической части Уфы: усадьбы Новиковых на улице Карлам Маркса, 51, дома старообрядцев Душиных на улице Коммунистической, 63 и дома № 45Б на Коммунистической.

Как уточнили в мэрии, дома. Представляющие историческую и культурную ценность, будут выставлены на торги для передачи в долгосрочную аренду с условием их реконструкции и содержания, а дома без статуса будут снесены под новую застройку.