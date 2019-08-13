В историческом центре Уфы изъяты для нужд мэрии 17 старинных домов
Часть из них имеет статус выявленных объектов культурного наследия.
Накануне, 12 августа, стало известно, что администрация Уфы приняла решение об изъятии для муниципальных нужд сразу 17 домов, расположенных в основном на улице Октябрьской революции по направлению движения к Монументу Дружбы.
Уфимцы хорошо знают эту территорию, как микрорайон, застроенный одноэтажными и двухэтажными домами, датируемыми концом XIX и началом XX века. Если снаружи они выглядят более-менее презентабельно, то, по словам жильцов, внутри дома пребывают в крайне ветхом состоянии. При этом часть строений имеют статус выявленных объектов культурного наследия, а также памятников истории и архитектуры.
Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», изъятие происходит поэтапно. Так, в начале июля у собственников уже изъяли 14 домов, в том числе особняк Аверьяновых, дом-притчу Спасской церкви, дом Иванова с кирпичными воротами и другие строения.
На очереди – изъятие домов, в другой конце исторической части Уфы: усадьбы Новиковых на улице Карлам Маркса, 51, дома старообрядцев Душиных на улице Коммунистической, 63 и дома № 45Б на Коммунистической.
Как уточнили в мэрии, дома. Представляющие историческую и культурную ценность, будут выставлены на торги для передачи в долгосрочную аренду с условием их реконструкции и содержания, а дома без статуса будут снесены под новую застройку.
Станет ли улица Октябрьской революции когда-нибудь уфимским «Арбатом», как об этом заявляли власти несколько лет назад, до сих пор не ясно.