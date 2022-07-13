Уфа вошла в топ самых зеленых городов-миллионников России уступив Перми и Краснодару

Еще несколько лет назад Уфу признавали самым зеленым городом-миллионником в России, где на одного жителя (по данным пятилетней давности) приходилось 202 квадратных метра зелёных насаждений. По данным же исследования аналитиков компании Marketing Logic ситуация несколько изменилась. теперь за Уфой бронза, а по количеству лесов и парков в черте города столицу Башкирии опережают города Краснодар и Пермь. По данным исследования доля «зелени» в городе в Уфе составила 39%, тогда как в Краснодаре этот показатель равен 46%, а в Перми он и вовсе больше половины города и равен 56%.