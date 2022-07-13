Стала известна причина многокилометровой пробки на въезде в Уфу

Днём ранее в сети появились кадры, на которых многокилометровая пробка парализовала движение на въезде в Уфу со стороны Стерлитамака. На одном из видео с места событий, водитель за рулём легкового авто сообщает, что на дороге стоят десятки фур.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в Минтранс Башкирии. Как сообщает пресс-служба ведомства, затор образовался в связи со случившейся там накануне аварией. Напомним, ДТП с участием легкового авто и пассажирского автобуса случилось ранее на на шестом километре автодороги Уфа-Оренбург. В результате инцидента пострадало пять человек.
Также в сети приобрела популярность версия, что возникновение пробки на въезде связано с прибытием в Уфу руководства республики Абхазии. Пользователи также отметили перекрытие заезда в уфимский аэропорт.