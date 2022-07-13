Стала известна причина многокилометровой пробки на въезде в Уфу

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в Минтранс Башкирии. Как сообщает пресс-служба ведомства, затор образовался в связи со случившейся там накануне аварией. Напомним, ДТП с участием легкового авто и пассажирского автобуса случилось ранее на на шестом километре автодороги Уфа-Оренбург. В результате инцидента пострадало пять человек.