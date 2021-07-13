В Уфе появился новый оригинальный арт-объект с кураем

Девушка с национальным башкирским инструментом в руках может составить достойную конкуренцию популярному в народе изваянию, почти полвека красующемуся напротив госцирка в Уфе.

В центре Уфы, перед входом в клуб «Мечты», расположенный в «Арт-квадрате», появился современный арт-объект под названием «Девушка с кураем». Рядом с девушкой присутствует также фигура собаки, но больше внимания все-таки привлекает именно курай. Посетители клуба при виде нового арт-объекта сразу уже уловили в облике девушки явное сходство с известной скульптурой, которая красуется в центре фонтана возле кинотеатра «Искра» уже 47 лет, с 1974 года. Фото: ufacity.info Известно, что изначально в процессе утверждения проекта фонтана башкирскому обкому партии были предложены два эскиза, на одном из которых мальчик был голым, а на втором одет в национальный костюм. Когда в обкоме сделали выбор в пользу «раздетой» скульптуры, это стало неожиданностью даже для самого автора - московского скульптора Маргариты Соловьевой-Ефимовой. Во время презентации проекта авторы отмечали, что культ человеческого тела имеет многовековую историю, и появился еще в Древней Греции. Горожане оценили скульптуру по-своему и быстро снабдили её звучным названием «Всё продай, купи курай». Появление на свет девушки с кураем сейчас не было связано с подобными сложностями, арт-объект, выполненный из современных материалов, пришелся всем по душе и вызывает исключительно положительные эмоции у посетителей клуба «Мечты». Фото: Telegram - Курай – это любимый многими народный инструмент, который дарит людям красивую музыку, способен быть веселым и сопровождать зажигательные танцы, - так охарактеризовали новый арт-объект в соцсетях. Примечательно, что вскоре после открытия арт-объекта «Девушка с кураем» рядом с ним появились три предмета, вполне укладывающиеся в его жизнеутверждающий месседж. Речь идет о новой серии одноименной продукции компании «Башспирт».

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