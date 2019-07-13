У уфимцев появились подозрения, что в автобусах все-таки могут ввести турникеты

Накануне, 12 июля, журналист и блогер Марат Гареев удивил аудиторию уфимского фейсбука сообщением о том, что на городских автобусах затонского направления №№ 30 и 112тк появились сообщения о том, что пассажиры должны входить в него только через переднюю дверь.

По словам журналиста, в автобусе имелся кондуктор, работа которого предполагает возможность своевременно обилечивать всех пассажиров независимо от того, в какую дверь они вошли в салон.

- Я спрашиваю: в салоне есть кондуктор, почему не открывает среднюю и заднюю двери? Отвечает: приказ руководства БАТ - приучать народ к тому, что будет заход и выход только через переднюю дверь. Потому что - внимание! - новые автобусы, а вместе с ними и текущие все будут оснащены турникетами, - рассказал Марат Гареев.

Эта новость крайне изумила горожан, поскольку не так давно на одном из совещаний в правительстве республики, а потом и в своем посте в соцсетях врио главы Башкирии Радий Хабиров ясно дал понять, что не одобряет идею введения турникетов в общественном транспорте и солидарен с возмущающимися пассажирами.

Однако новое «пилотное издевательство» над людьми на автобусах затонского направления дает основания предполагать, что Госкомтранс не расстался с идеей все-таки ввести турникеты. Сообщение Марата Гареева вызвало много возмущенных откликов.

К сожалению, ни Радий Хабиров, ни глава Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов своего мнения о происшедшем пока не высказали. Пресс-секретарь ведомства Юлия Мазитова также никак не отреагировала на возмущение интернет-пользователей и не брала телефон.