В Уфе решили перенести «Экстрим Фест» с пятницы, 13-го на другое число
Сегодня, 12:29ГородРустэм Башкирцев
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Причины - неблагоприятные погодные условия.
Сегодня из-за надвигающейся грозы и дождей организаторы «Экстрим Феста» решили перенести его на другой день.
- Запланированное на 13 июля в уфимском скейт-парке мероприятие «Экстрим Фест» переносится в связи с неблагоприятными погодными условиями, - сообщили они. - Информация о дате проведения мероприятия будет представлена позднее.
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