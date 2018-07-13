В Уфе решили перенести «Экстрим Фест» с пятницы, 13-го на другое число

Сегодня из-за надвигающейся грозы и дождей организаторы «Экстрим Феста» решили перенести его на другой день.

- Запланированное на 13 июля в уфимском скейт-парке мероприятие «Экстрим Фест» переносится в связи с неблагоприятными погодными условиями, - сообщили они. - Информация о дате проведения мероприятия будет представлена позднее.