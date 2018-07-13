В Уфе ограничили движение большегрузов до 31 августа

На лето в Уфе введено ограничение движения большегрузного транспорта, сообщили в администрации города. Ограничение действует до 31 августа.

Запрет объясняется обеспечением сохранности асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования, которое может быть нарушено при перевозке тяжелых грузов.