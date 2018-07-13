В Уфе ограничили движение большегрузов до 31 августа

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Большегрузам разрешается движение с 22.00 до 10.00.
На лето в Уфе введено ограничение движения большегрузного транспорта, сообщили в администрации города. Ограничение действует до 31 августа.
Запрет объясняется обеспечением сохранности асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования, которое может быть нарушено при перевозке тяжелых грузов.
- На въездах и выездах из города установлены соответствующие запрещающие знаки, - пояснили в администрации Уфы. - Движение большегрузного транспорта разрешается с 22.00 до 10.00 часов.
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