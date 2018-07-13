В Уфе общественники собрали подписи под требованием сохранить трамваи

В администрацию Уфы передана первая партия подписей под коллективным обращением с требованием реформировать существующую систему пассажирского транспорта, но сохранить при этом трамваи. Под обращением собраны 600 подписей. Как сообщили представители сообщества «За новое качество общественного транспорта Уфы», сбор подписей продолжается.

В своем письме общественники требуют разработать стандарт транспорного обслуживания населения, в котором обязательно учесть возможности безналичного расчета за проезд, а также оказать необходимую финансовую поддержку муниципальному управлению электротранспорта, который, по мнению авторов письма, останется крайне необходим в городе. Речь, в частности, идет о проектировании и строительстве трамвайных путей от Госцирка до Черниковки, которые были демонтированы в начале 2000-х годов, а также о проектировании и строительстве линии от Зеленой Рощи до улицы Российской и приобретении новых трамваев и троллейбусов.

В пояснении к коллективному обращению говорится, что общественность обеспокоена попытками внести изменения в городскую подпрограмму развития наземного электротранспорта.

Тем временем из опубликованных сведений следует, что трамвайный парк Уфы изношен на 97,08%, а троллейбусный – на 85,6%. Большая часть подвижного состава не отвечает современным требованиям перевозки пассажиров. Кроме этого, только 3% парка электротранспорта оборудовано для перевозки маломобильных групп населения. Транспортная инфраструктура города Уфы также значительно изношена и для обеспечения надёжности и бесперебойности перевозок нуждается в модернизации: износ трамвайных путей - 65%, контактной сети трамвая - 45%, контактной сети троллейбуса - 30%, трансформаторных подстанций - 66%