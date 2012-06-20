Жителей Уфы пригласили на «Парад колясок»

Последняя номинация введена для для детей-колясочников в 2015 году. Регистрация участников пройдет на площади перед ГКЗ «Башкортостан» с 12.00 24 июня, далее шествие в виде настоящего парада пройдет по улице Ленина до парка культуры и отдыха им. И. Якутова. Там же состоится награждение победителей.
- Мы приглашаем всех принять участие в семейном фестивале «Парад колясок». В этом году мы сделаем мероприятия еще интереснее и насыщеннее, в которых могут принять участие все дети, вне зависимости от возможностей здоровья,
- рассказала куратор республиканского социального проекта «Ломая барьеры» Алина Хабирова.
Более подробную информацию о номинациях, условиях участия и регистрации на мероприятии «Парад Колясок 2015» можно получить на официальном сайте мероприятия.