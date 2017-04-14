Как прошел фестиваль уличной культуры в Уфе

11 и 12 июня в Уфе прошел MEGA URBAN FEST.

- Я снимаю кимоно, ты глядишь в мои глаза, видишь там всю свою жизнь, больше нет пути назад, - напевали юные фанатки в очереди на кассе за моей спиной.

– Концерт Dobeclub уже идет, а мы все еще здесь – переживали они.

И действительно, на площадке у ТРК Мега происходила глобальная дэнс-тусовка. Один за другим на сцену выходили хедлайнеры «MEGA URBAN FEST», среди которых и упомянутое выше музыкальное объединение уфимских молодых ребят. За два дня, 10 и 11 июня, на сцене выступали небезызвестные ДЕЦЛ aka LE TRUK, PILL ONE, СБПЧ, MUJUICE и многие другие. В компании хорошо и не очень знакомых людей я тоже решила приобщиться к атмосфере уличной культуры, а заодно и узнать, как же она должна выглядеть.

Мы прошли через охранников, показали им свои сумки. Стражи на входе контролировали, чтобы никто не проносил с собой алкоголь. Но все мы знаем, что молодежь куда более изобретательна.

- В этот раз более тщательно все проверяют, прямо-таки досконально все смотрят, - прокомментировала моя спутница. – До этого не было такого «шмона».

Оказавшись внутри, я огляделась, изучая, что же интересного для гостей приготовили организаторы. Первое, что увидела при входе, это локация магазинов одежды. Пошла знакомиться.

- Привет, как тебя зовут?

- Айдар.

- А это твое детище? – спросила я, указывая на вещи за его спиной.

- Вроде того. У нас тут полный андеграунд – представляем street-wear бренды. Это футболки, свитшоты, которые мы привозим из Питера.

- Почему вы здесь сегодня?

- Мы выбрали урбан фест для того, чтобы представить свою продукцию, потому что это крутое мероприятие с большой проходимостью. Людям это интересно, они смотрят вещи, подписываются в Инстаграме, делают покупки. В Уфе подобные бренды мало представлены, и ребята ездят куда-то, чтобы закупиться, потрогать, пощупать. Мы позволяем это сделать прямо здесь и решить, нравится ли это, подходит ли это.

Пока мы болтали, к магазину подходили молодые люди, любопытно осматривали висевшие вещи, как бы демонстрируя, что Айдар не брешет.

Попрощавшись с предпринимателем, я решила двинуться дальше. Пройдя еще несколько шагов, увидела баскетбольные кольца и человек 6-7, увлеченных стритболом. Они перебрасывали друг другу мяч, вероятно сойдясь в дружеском поединке. Чтобы не стоять и откровенно не глазеть на молодых людей, подошла к находящейся рядом скамейке, на которой в качестве зрителей базировалось трое ребят. Подсела к ним, поздоровалась.

На фесте можно было поиграть в стритбол. Фото: Виктория Чистякова, Mkset.ru

- Что тут за локация? – поинтересовалась я.

- Здесь стритбол, - ответил один из них.

- А вы зрители или тоже приобщены к этой тусовке?

- Приобщены, - улыбнулся. - Меня зовут Ринал.

- Очень приятно. А почему стритбол сегодня присутствует на площадке фестиваля?

- Стритбол - это уличный спорт, у него есть своя культура, которая связана также и с хип-хоп культурой. Да и вообще в последнее время в Башкирии активно продвигают эту тему, проводят мероприятия, устраивают соревнования по баскетболу и стритболу. К тому же сегодня здесь классная музыка и крутая атмосфера, так почему бы не совместить приятное с полезным?

Соглашаюсь с Риналом, благодарю его за общение и иду искать свою компанию. Нахожу их танцующими перед сценой, видимо, они уже тоже влились в атмосферу. Вокруг много знакомых лиц, постоянно кто-то подходит, здоровается. Ну, и заводит новые знакомства, конечно.

Почувствовала, как на меня что-то капнуло. Подняв голову, я увидела, что над Мегой нависла громадная туча. Уже некоторое время она неотступно надвигалась на нас, а теперь решила разродиться летним щедрым дождем. Но позитива у окружающих от этого не убавилось. Вдруг все начали доставать откуда-то желтые веселые дождевички и зонты. Кто-то порвал мусорный мешок и натянул его на себя. Тоже неплохой вариант, подумала я. Мы забежали под навес и стали наблюдать за происходящим оттуда. В мгновенно образовавшихся лужах прыгали люди под звуки хедлайнера СПБЧ. Они водили хороводы, танцевали брейкданс, отплясывали, каждый по-своему, сильно шлепая ногами по воде. Веселое безумие сплотило людей, их становилось все больше. Вот уже мои друзья выбежали из-под навеса и присоединились к танцующим.

Постепенно дождь стал утихать, и вылезло солнце. Тогда на небе произошло необыкновенное – появились две яркие, прекрасные, пересекающие все небо радуги. Это зрелище однозначно запомнилось всем, кто присутствовал на фесте.

Двойная радуга. Фото: Виктория Чистякова, Mkset.ru

Чтобы не замерзнуть, я тоже решила потанцевать, но меня отвлек манящий, наполняющий рот слюной запах - это ребята из локации «Вмясо» жарили что-то на мангале. И я пошла на аромат.

- Что это у вас здесь происходит? – спросила я у моего нового знакомого Стаса, одного из владельцев.

- Это мы радуем людей, - ответил он.

- Не слышала о вас до этого.

- Мы родились 7 дней назад, поэтому сегодня – дебютанты.

- Почему решили стартануть именно с фестиваля?

- Мы задумались о том, что на фудфестах не хватает добротной мужской кухни, хорошего мяса. Узнали про это мероприятие и подумали, почему бы не порадовать людей и не сделать что-то прикольное? И вот сегодня мы готовим для ребят хот-доги с настоящим мясом и делаем шашлык.

- Пипл хавает? – улыбнулась я.

- Да, все подходят, покупают. Говорят, нравится, спрашивают, где нас можно найти в городе.

- И где же?

- Мы сейчас только планируем открывать точку в городе. Мы шли сюда с настроем просто отдохнуть, и не ожидали такого ажиотажа. Все потому что мероприятие шикарное, много звезд сегодня, люди танцуют, хотят пить и есть, продажи идут.

Пожелав Стасу удачи в его стартапе, пожала руку и побежала на танцпол. Ведь на сцену вышел заключительный хэдлайнер – MUJUICE. На экране, расположенном на сцене, появились визуальные эффекты, надпись «асид поп». Заиграли электронные мотивы. Музыка, что-то вроде техно, заставила человеческие тела двигаться в самых причудливых комбинациях. Кто-то словно погрузился в транс, закрыв глаза, кто-то активно танцевал в каждый бит, кто-то просто немного покачивался, притоптывал ногой и загадочно улыбался, глядя на сцену. Крайние полчаса фестиваля перенесли нас всех будто в другую вселенную, где есть только музыка, ночное небо и воздух…

Но как известно, хорошо то, что хорошо заканчивается. Ровно в 11, почти как в сказке про золушку, волшебный мир музыкального творчества Ромы Литвинова вновь сменился асфальтом на площадке перед Мегой. Мы, как законопослушные граждане, должны были покинуть подошедший к концу фестиваль. И мы мирно удалились на автобусную остановку.

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