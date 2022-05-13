Власти Уфы дали отпор критике реконструкции Демского парка и «Башкирского дворика»

Чиновники дали развернутый ответ на претензии жителей и рассказали, что все работы на подготовительных этапах согласовывались с жителями.

После материала Mkset о недавно стартовавшей реконструкции парка «Центральный» в Демском районе Уфы, пресс-служба администрации дала развернутые ответ по данной теме. Так, по словам властей района, реконструкция согласовывалась с местными жителями продолжительное время и на всех этапах, а деревья будут вырубать исключительно из лучших побуждений, то есть для того, чтобы предотвратить их падение и возможные неприятные последствия. Так, по данным администрации, еще в 2020 году команда Института развития городов Башкортостана совместно с администрацией Уфы и Демского района приступила к исследованию парка. Со слов чиновников, были проведены онлайн-опросы, организован проектный семинар с жителями и встреча архитекторов с горожанами. В 2021 году центральный парк в Дёме вошёл в список общественных пространств, которые будут преобразованы к 450-летнему юбилею Уфы. Власти даже называли реконструкцию парков в Уфе одним из многочисленных подарков горожанам к круглой дате. Еще в конце 2021 года специалисты Института развития городов Башкортостана в рамках программы «Про районы» провели социокультурное исследование и узнали пожелания горожан. А в феврале 2022 года для вовлечения горожан в разработку концепции парка специалисты Института совместно с администрацией Демского района организовали фокус-группы с организаторами событий в парке, подростками, а также с предпринимателями, работающими на территории парка. 2 марта 2022 года во ДТ «Орион» архитекторы, команда Института развития городов Башкортостана вместе с администрацией Дёмского района презентовали проект благоустройства Демского парка и ответили на вопросы жителей. Трансляция мероприятия проводилась на ютуб-канале и в Вконтакте в сообществе «Демчане».пресс-служба администрации Демского района В общем, желающим было предоставлено множество возможностей вмешаться в процесс, а точнее поучаствовать в нем, например, посмотреть проект, изучить наполнение семи основных зон, задать вопросы архитекторам. Но вопросов, а точнее недовольства, судя по всему, ни у кого не возникло, и реконструкция парка началась. Вырубка деревьев на благо жителей По поводу недовольства некоторых жителей района тем, что из-за реконструкции в парке будут вырублены деревья, в администрации района уточнили, что высаженным деревьям около 75 лет, и, по мнению администрации, несмотря на внешний вид, некоторые деревья являются перестойными и представляют угрозу посетителям парка при сильном ветре. На данной территории уже неоднократно были случаи падения деревьев при сильных порывах ветра. Стоит отметить, что ни одно дерево не будут убирать без соответствующего заключения Инспекции по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений УКХ и Администрации Уфы.пресс-служба администрации Демского района Успокоили недовольных и сообщением о том, что в процессе работ по реконструкции парка будет проведена восстановительная посадка крупномерных саженцев деревьев. «Аллея сказок» с хорошим концом В ответе на запрос Mkset власти Демского района упомянули и «Аллею сказок», где этой весной вырубили деревья. Власти сообщили, что «в ближайшее время любимая аллея демчан и гостей района — „Аллея сказок“ обретет новый облик». Власти также отметили, что деревья, которые срубили — перестойные, а уже осенью на аллее высадят новые саженцы-крупномеры. Не забыли ответить в администрации и на слова о «Башкирских двориках» на придомовой территории семи многоквартирных домов по улице Ухтомского и Правды. Отметим, что программа «Башкирские дворики» направлена на то, чтобы каждый горожанин смог почувствовать себя хозяином собственного двора. Весь ремонт согласовывается с жителями, ведётся под их контролем, с учетом пожеланий и замечаний. Только так, общими усилиями, можно создать совершенно новый стандарт демских дворов.пресс-служба администрации Демского района Фото: Mkset.ru Видимо, именно разработка и асфальтирование зелени во дворе и являлось пожеланием «хозяев дворов». Придомовая территория — это, конечно хорошо, но парковаться «хозяевам двора», видимо, тоже надо. Вполне вероятно, что сокращение зелени во дворе и расширение автомобильной дороги делается для блага жителей.

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