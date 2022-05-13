Улицу Генерала Рыленко за 1,2 млрд рублей построит подрядчик Комсомольской в Уфе

Поиск подрядчика для строительства улицы имени генерала Рыленко завершен. Начальная, она же максимальная стоимость работ 1 240 499 109 рублей по завершению ремонта не изменилась. Работы до ноября 2023 года предстоит выполнить компании «Дортрансстрой», которая, между прочим занимается ремонтом улицы Комсомольской в Уфе, а также ремонтом бульвара Ибрагимова.
Она же ведет работы по ремонту дорог в центре Уфы. Эта же компания в данный момент ведет работы по благоустройству придомовых территорий по программе «Башкирские дворики» в Демском районе Уфы. Так что можно резонно отметить или как минимум предположить, что данная компания пользуется доверием властей Уфы.
Инженерные изыскания, разработка рабочей документации, прокладка дорожного покрытия и строительство железобетонного моста протяженностью 72,2 метра, а также благоустройство территории — такие задачи стоят перед компанией «Дортрансстрой». А оплатит их бюджет Башкирии.