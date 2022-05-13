Улицу Генерала Рыленко за 1,2 млрд рублей построит подрядчик Комсомольской в Уфе

В апреле тендер на строительство улицы начальная стоимость которого составляла 1,1 миллиарда рублей, был отменен, но на это раз подрядчик известен.

Поиск подрядчика для строительства улицы имени генерала Рыленко завершен. Начальная, она же максимальная стоимость работ 1 240 499 109 рублей по завершению ремонта не изменилась. Работы до ноября 2023 года предстоит выполнить компании «Дортрансстрой», которая, между прочим занимается ремонтом улицы Комсомольской в Уфе, а также ремонтом бульвара Ибрагимова. Она же ведет работы по ремонту дорог в центре Уфы. Эта же компания в данный момент ведет работы по благоустройству придомовых территорий по программе «Башкирские дворики» в Демском районе Уфы. Так что можно резонно отметить или как минимум предположить, что данная компания пользуется доверием властей Уфы. Инженерные изыскания, разработка рабочей документации, прокладка дорожного покрытия и строительство железобетонного моста протяженностью 72,2 метра, а также благоустройство территории — такие задачи стоят перед компанией «Дортрансстрой». А оплатит их бюджет Башкирии.

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