Ответственность за судьбу трамваев и троллейбусов в Уфе переложили на мэра Мавлиева

Конкурсный управляющий считает, что жители Уфы и работники предприятия не могут быть «заложниками данной ситуации». Он просит главу мэрии Ратмира Мавлиева обратить внимание на нерешенные вопросы.
В августе прошлого года Управление инфраструктурой транспорта (УИТ) получило в пользование имущественный комплекс банкротного муниципального управления электротранспорта (МУЭТ). Решение было принято в связи с тем, что из-за долгов МУЭТ не мог выдавать зарплату и нести эксплуатационные расходы. Между двумя предприятиями должен был быть заключен договор аренды, однако это так и не было сделано. Фактически электротранспорт эксплуатировался незаконно. В начале апреля арбитражный управляющий МУЭТ Данил Рыбалко подал в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании из незаконного владения УИТ 294 трамваев и троллейбусов, а также заявление о принятии обеспечительных мер в отношении этого имущества. Суд запретил мэрии передавать подвижной состав в пользование или владение МУП УИТ или иным лицам.
В настоящее время, сообщил Рыбалко, исполнительный лист им получен. Предъявление документа в службу судебных приставов повлечет остановку движения городского электротранспорта, что, по мнению Данила Рыбалко, «ущемляет права жителей Уфы, ведет к простою предприятия с к коллективом в 1,5 тысячи человек, как следствие снижению уровня заработной платы, росту социальной напряженности».
Многочисленные обращения в мэрию, попытки легализовать электротранспорт в Уфе не увенчались успехом, сообщил арбитражный управляющий. Между тем из-за недостигнутых соглашений нарушаются права кредиторов — так, только долги МУЭТ перед ФНС составляют порядка 800 млн рублей.