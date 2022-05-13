Ответственность за судьбу трамваев и троллейбусов в Уфе переложили на мэра Мавлиева

В августе прошлого года Управление инфраструктурой транспорта (УИТ) получило в пользование имущественный комплекс банкротного муниципального управления электротранспорта (МУЭТ). Решение было принято в связи с тем, что из-за долгов МУЭТ не мог выдавать зарплату и нести эксплуатационные расходы. Между двумя предприятиями должен был быть заключен договор аренды, однако это так и не было сделано. Фактически электротранспорт эксплуатировался незаконно. В начале апреля арбитражный управляющий МУЭТ Данил Рыбалко подал в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании из незаконного владения УИТ 294 трамваев и троллейбусов, а также заявление о принятии обеспечительных мер в отношении этого имущества. Суд запретил мэрии передавать подвижной состав в пользование или владение МУП УИТ или иным лицам.