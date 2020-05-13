В Уфе автомобилистам посоветовали пока забыть про поездки через Южный проезд
13 мая, 09:26ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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Из-за ремонтных работ изменится схема движения транспорта.
Сегодня, 13 мая, с 8 часов утра перекрыли движение транспорта в районе Южного проезда от улицы Комсомольской.
В администрации Уфы известили горожан о перекрытии дороги и объяснили, что это связано с заменой аварийного участка магистрального трубопровода.
Изменилась также схема движения общественного транспорта. Подробнее об этом можно узнать на сайте столичной мэрии.
Проезд будет перекрыт до полуночи 15 мая.
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