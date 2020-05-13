В Уфе автомобилистам посоветовали пока забыть про поездки через Южный проезд

Сегодня, 13 мая, с 8 часов утра перекрыли движение транспорта в районе Южного проезда от улицы Комсомольской.

В администрации Уфы известили горожан о перекрытии дороги и объяснили, что это связано с заменой аварийного участка магистрального трубопровода.

Изменилась также схема движения общественного транспорта. Подробнее об этом можно узнать на сайте столичной мэрии.