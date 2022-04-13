В Уфе зафиксирован первый случай подтопления из-за половодья

Напомним, что ранее в ведомстве в связи с потеплением рекомендовали жителям прибрежных домов проверить исправность плавательных средств, перенести вещи с нижних этажей на верхние, перегнать домашних скот на возвышенную местность, создать запас воды и провианта, а также подходить "тревожных чемоданчик", в содержимое которого необходимо включить: документы и ценные вещи, упакованные в герметичные пакеты, комплект одежды и обуви в соответствии с сезоном, аптечку, фонарик, средства личной гигиены, продуктовый паёк на сутки.