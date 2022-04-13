В Уфе продлили популярный автобусный маршрут до ТРЦ «Пушкинский»

Изменения вступили в силу ещё вчера 12 апреля. Включают они в себя следующие пункты: если ранее транспорт отправлялся с остановки «Улица Гагарина» и следовал до «Гостиницы Башкирия», то теперь он будет продлён до ТРЦ «Пушкинский».