В Уфе продлили популярный автобусный маршрут до ТРЦ «Пушкинский»

В Уфе продлили популярный автобусный маршрут до ТРЦ «Пушкинский»
В Уфе продлили популярный автобусный маршрут до ТРЦ «Пушкинский»
Вчера, 15:07ГородАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
Схема маршрута автобуса № 39 теперь включает в себя ряд популярных остановок в центре города, сообщает пресс-служба «Башавтотранс»

В Уфе изменится схема движения автобуса № 39. Об этом сообщает пресс-служба компании «Башатотранс».

Изменения вступили в силу ещё вчера 12 апреля. Включают они в себя следующие пункты: если ранее транспорт отправлялся с остановки «Улица Гагарина» и следовал до «Гостиницы Башкирия», то теперь он будет продлён до ТРЦ «Пушкинский».

Со вчерашнего дня движения автобуса также включает в себя такие городские остановки, как «Гостиный двор», «Дом актера имени Бедер Юсуповой», «Башкирский государственный университет» и «Телецентр».

Напомним, ранее стало известно, что власти республики выделят 9 миллионов рублей на внесение новшеств в мобильное приложение карты «Алга». Изменения коснутся интерфейса приложения, который, по словам властей, должен стать более удобным для пользования граждан.

Также с 15 апреля повысятся цены за проезд в общественном транспорте. Сообщается, что повышение связано с возросшей стоимостью услуг по техобслуживанию автомобилей.

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