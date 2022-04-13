Другого пути нет: жители центра Уфы не могут попасть домой из-за рухнувшей лестницы

Жители дома по улице Волочаевской в Уфе пожаловались властям, что не могут зайти домой, так как лестница к нему рухнула. Об этом они сообщили в соцсетях 13 апреля. Власти района прокомментировали случившееся.

Жители Кировского района Уфы умоляют власти помочь им в их беде. Проживают авторы обращения на улице Волочаевской. И если Волочаевская — это не та улица, которая на слуху, то местоположение бедствующих жителей поможет понять близость к домам 128 и 136 по улице Чернышевского. География и картография указанного участка Уфы весьма экстравагантна. Автор обращения Богданова пишет, что часть домов не выходит на улицу Волочаевскую, и заходить к себе в дом им приходится с улицы Чернышевского, а точнее подниматься из оврага между домами 128 и 136. Проход домой через овраг в центре города уже звучит весьма пугающе, но это еще не все. В овраге, по словам заявительницы, находятся металлические гаражи, которые, со слов женщины, являются незаконными. Попасть в свой собственный дом семья теперь не может — лестница между гаражами попросту рухнула. Разрушилась стена и лестница, не можем попасть в дома, помогите! Зайти в мою часть дома, как и жителям соседних домов, можно только по металлической лестнице, прикрепленной к подпорной стене из блоков, которая вчера обвалилась.А. Богданова Пожаловалась женщина и на то, что жители уже неоднократно обращались за помощью к властям, но, по их словам, на многочисленные обращения в администрацию Кировского района «в сложившейся ситуации никаких действий не последовало, одни отписки». Мы не можем попасть домой, где нам теперь жить???А. Богданова Mkset вслед за авторами обращения обратился в пресс-службу администрации Кировского района, но оперативный ответ получить не удалось. Представитель района оперативный вариант решения проблемы предлагать не стал, и заявил, что «на предоставление ответа по ситуации понадобится время».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter