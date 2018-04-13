В Уфе отменили несколько авиарейсов

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Информация об отмене появилась сегодня утром.
В пятницу 13 апреля, отменили несколько рейсов из аэропорта «Уфа», сообщает «Башинформ».
Отменены рейсы компании «РусЛайн» в Екатеринбург и компании «Апроса» в Краснодар и Нерюнги.
Причины отмены рейсов на данный момент неизвестны.
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