Ялалов: Уфимцы относятся с пониманием к временным трудностям

Сегодня, 13 марта, на оперативке в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов рассказал собравшимся сотрудникам муниципалитетов о своих впечатлениях от послания президента страны Владимира Путина, на котором он присутствовал в Москве лично.

- В послании главы государства были обозначены четкие задачи нового уровня, касающиеся непосредственно обновления городской среды и инфраструктуры. Важным для нас стало сообщение о том, что будет удвоено финансирование на эти нужды на ближайшие шесть лет. В Уфе это может коснуться программ «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной среды». Перечень направлений данной работы будет расширяться, и нам нужно моментально реагировать на возможности получения финансирования для реализации тех или иных городских задач.

Ирек Ялалов особо отметил, что опыт благоустройства городской среды в Уфе в прошлом году был осуществлен вполне удачно.

- Уфимцы с пониманием относятся к временным трудностям, связанным с реконструкцией дорог, потому что они понимают, что на выходе получат хорошие дороги, - подчеркнул мэр Уфы.

По его словам, в дальнейшем в столице Башкирии должны активно внедряться новые решения и цифровые технологии на городских объектах, позволяющие повысить их эффективность.