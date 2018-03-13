В Уфе Южный автовокзал могут перенести в пригород

Один из вариантов новой модели осуществления пассажирских перевозок, которую для Уфы разработал Санкт-Петербургский институт транспортных систем, предполагает перенос Южного автовокзала за пределы города, на улицу Рубежную, в район торгового комплекса "Мега".

Новая модель также предусматривает создание нескольких транспортно-пересадочных узлов по городу, чтобы снять нагрузку с проспекта Октября. В этих пунктах люди могли бы пересаживаться с одних маршрутов городского транспорта на другие, следующие в разные концы города. Однако для того, чтобы данная схема движения действовала без сбоев, необходимо обеспечить подвоз пассажиров к ним из более отдаленных микрорайонов посредством автобусов малой вместимости.

Эту функцию, по замыслу автором новой транспортной модели Уфы, как раз можно было бы доверить частным перевозчикам. Насколько данное предложение жизнеспособно, должны решить эксперты в руководстве столицы и региона.