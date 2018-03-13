В Уфе проведут масштабную санацию водопровода инновационным способом

Сегодня, 13 марта, глава Уфы Ирек Ялалов сообщил на оперативке в мэрии, что в ближайш время, как только позволят погодные условия, предстоит масштабная санация коллектора, которая коснется участка водопровода в районе улиц Пархоменко, Города Галле, братьев Кадомцевых, Собинова, которые тесно застроены жилыми домами

При этом, по словам река Ялалова, будет применяться инновационный метод санации, который позволит избежать сплошного вскрытия земли в районе пролегания водопровода.

- Полиэтиленовые трубы будут проложены внутри существующих труб без масштабных земляных работ и нарушения благоустройства. При этом понадобится только точечное вскрытие земли. Это очень сложный проект, я жду докладов о его реализации в еженедельном режиме.