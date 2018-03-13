В мэрии Уфы назвали маршруты городского транспорта, где работают нелегалы

В Уфе сейчас на 17 автобусных маршрутах точно работают нелегальные перевозчики. Об этом сегодня, 13 марта, на пресс-конференции в редакции «Коммерсантъ-Башкортостан» сообщил представитель столичного Управления транспорта и связи Альберт Сафаров.

По его словам, в целом в Уфе сегодня существуют 148 автобусных маршрутов, из них 20 по разным причинам перестали действовать – в большинстве случаев это связано с нерентабельностью.

- При этом мы точно знаем, что на 17-ти действующих автобусных маршрутах работают нелегальные автоперевозчики, которые е имеют законных прав на работу, - заявил Альберт Сафаров. – Например, это маршруты №№ 221, 236, 261 и ряд других. Как правило, владельцы автобусов по истечении срока действия их лицензии не продлили ее действие в установленном порядке, но все равно продолжили работу.

Понятно, что в данном случае, помимо нарушений, связанных с правилами пассажирских автоперевозок, имеет место и уход от налогообложения.

Примечательно, что у городских властей после вступления в силу изменений в законодательстве появился рычаг воздействия на нелегалов и прочих нарушителей правил. Если ранее лишить их права заниматься автоперевозками и привлечь к ответственности можно было только через суд, то теперь собранной доказательной базы будет достаточно для лишения предпринимателей лицензии и затем выставлять освободившиеся маршруты на аукционы.

Вдобавок у городских властей есть возможность объединять нерентабельные маршруты с выгодными в один лот и предлагать их автоперевозчикам через тендер, закрывая таким способом проблемные участки. Поскольку обеспечение обоих маршрутов автоперевозками будет отражено в конкурсной документации, победители аукционов должны будут исправно работать на них.

- Мы предъявляем серьезные требования к качеству маршрутных автобусов, это тоже прописано в конкурсной документации, в последние годы с эксплуатации были сняты около тысячи газелей, им на смену пришли более вместительные микроавтобусы, - уточнил Альберт Сафаров.

Пока отказаться от маршруток не получается, поскольку это чревато транспортным коллапсом в городе. Компенсировать услуги маршруток посредством автобусов "Башавтотранс" или электротранспортом в ближайшие годы точно не удастся, заявили участники беседы.