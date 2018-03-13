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Мэр Уфы потребовал убрать столбы с дороги и облагородить промплощадки
Сюжеты:
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Мэр Уфы потребовал убрать столбы с дороги и облагородить промплощадки

Сегодня, 10:19ГородТатьяна Майорова
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