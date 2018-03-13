Мэр Уфы потребовал убрать столбы с дороги и облагородить промплощадки
В качестве примера он привел ситуацию в китайских провинциях, где недавно побывала делегация Уфы.
Сегодня, 13 марта, на оперативке в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов дал представителям муниципалитетов и главам промпредприятий несколько поручений, касающихся благоустройства территории.
- Я требую убрать фонарные столбы с проезжей части. Они остались там после того, как было проведено расширение внутриквартальных проездов и представляют реальную опасность для людей, - подчеркнул Ирек Ялалов. – Такие бетонные столбы от ударов сразу складываются. Я прослежу за тем, как вы выполните данное поручение.
Помимо этого, глава города обратил внимание на один из слайдов, подготовленных по итогам поездки в Китай. На нем была изображена озелененная площадка на территории промпредприятия.
- Посмотрите, как благоустроили территорию промпредприятий китайцы. А что у нас? – обратился он к собравшимся. – Максимум о чем позаботились даже крупные предприятия, - заасфальтировали свою территорию и установили освещение. А насчет благоустройства не задумались. А ведь можно при помощи ландшафтного дизайна превратить эти площадки в места для отдыха работников предприятий. Я прошу руководство промпредприятий озаботиться этим вопросом и постараться решить его в ближайшее время.