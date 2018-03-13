Ирек Ялалов показал журналистам ржавую арматуру со старого моста в Уфе

Сегодня, 13 марта, на оперативке в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов изложил свое видение ситуации со старым Бельским мостом, расположенным возле Монумента Дружбы на южном выезде из города.

- 9 марта я побывал на мосту сам , посмотрел, каково состояние той самой восьмой опоры и как продвигается демонтаж железобетонных конструкций, - рассказал Ирек Ялалов. – Оказалось, что арматура изношена до предела и там фактически остался только бетон, то есть несущая способность моста резко снизилась, деформационные швы не выполняют больше свою функцию.

По его словам, работы на мосту ведутся сейчас без выходных, и с началом нового строительного сезона они будут максимально активизированы. Обещание вернуть мост в эксплуатацию к дню города, к 12 июня, будут выполнены, но с оговорками.