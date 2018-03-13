Ирек Ялалов показал журналистам ржавую арматуру со старого моста в Уфе
Мэр Уфы заявил, что ситуация с мостом оказалась гораздо хуже, чем ожидалось.
Сегодня, 13 марта, на оперативке в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов изложил свое видение ситуации со старым Бельским мостом, расположенным возле Монумента Дружбы на южном выезде из города.
- 9 марта я побывал на мосту сам , посмотрел, каково состояние той самой восьмой опоры и как продвигается демонтаж железобетонных конструкций, - рассказал Ирек Ялалов. – Оказалось, что арматура изношена до предела и там фактически остался только бетон, то есть несущая способность моста резко снизилась, деформационные швы не выполняют больше свою функцию.
По его словам, работы на мосту ведутся сейчас без выходных, и с началом нового строительного сезона они будут максимально активизированы. Обещание вернуть мост в эксплуатацию к дню города, к 12 июня, будут выполнены, но с оговорками.
Мы надеялись, что мост после нынешней реконструкции вернется в строй на 3-4-5 лет, но судя по текущей ситуации, его можно будет эксплуатировать не более двух лет, – пояснил Ирек Ялалов. – Осмотр показал, что ситуация с мостом гораздо хуже, чем предполагали даже эксперты. Мы заказали необходимые детали в Германии, потому что лучше всего их делают там. Надеемся, что сможем оперативно провести реконструкцию в этом году и вернуть в строй старый мост. Но потом все равно потребуется масштабная реконструкция.